El pueblo de España que se llena de castaños en otoño y celebra una fiesta dedicada a este fruto

Pujerra se convierte en el epicentro de la celebración castañera más antigua de Andalucía occidental: la Fiesta de la Castaña

El pueblo gallego declarado Conjunto Histórico-Artístico para disfrutar de mar y gastronomía este verano

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Pujerra tiene 290 habitantes, se levanta a 775 metros de altitud sobre una ladera de la Serranía de Ronda, y está casi desaparecido del mapa turístico durante casi todo el año. La excepción llega cada otoño, entre finales de octubre y principios de noviembre. Es entonces cuando este pueblo malagueño del Valle del Genal se convierte en el epicentro de la celebración castañera más antigua de Andalucía occidental: la Fiesta de la Castaña, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial.

Esta cita reúne a vecinos y visitantes en torno a más de cincuenta platos elaborados con este fruto, acompañados de anís o aguardiente, en un entorno cromático que la propia comarca ha bautizado como el Bosque de Cobre.

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El Bosque de Cobre

Su nombre no es metáfora. Los miles de hectáreas de castañar que se extienden entre los doce municipios del alto y medio Genal viven un proceso natural de reducción de clorofila entre octubre y diciembre que descubre pigmentos amarillos, anaranjados y rojizos. El resultado transforma el color de la sierra durante casi tres meses y le da al conjunto un aspecto de bronce viejo que se aprecia desde cualquier mirador del valle. Es uno de los mayores castañares del sur de Europa y sin duda el más espectacular de Andalucía.

Los primeros castaños del valle, según la tradición histórica local, los plantaron los romanos. Los árabes ampliaron la extensión durante los siglos posteriores, aprovechando la humedad relativa de las umbrías del Genal y las temperaturas suaves de la sierra media malagueña. La recolección del fruto sigue siendo la base económica de estos pueblos, complementada durante los últimos años por el turismo rural y las estancias de fin de semana desde Málaga, Sevilla y Cádiz.

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La fiesta

La celebración de Pujerra arranca con un desayuno colectivo en la Plaza de la Iglesia el primer día festivo de noviembre. Charangas y pasacalles animan las mañanas. Al mediodía se abren las degustaciones de platos elaborados con castaña, incluyendo purés cremosos, guisos de castaña con carne, marrón glacé casero, licores caseros macerados, dulces artesanales, panes rústicos con harina de castaña. Los vecinos aportan recetas propias transmitidas durante generaciones y hay exposiciones en las que se muestran los aparejos tradicionales de recogida y las ropas de trabajo que las familias del pueblo usaban en los castañares antes de la mecanización parcial de las últimas décadas.

La fiesta coincide con el día de la Virgen de Fátima, patrona del municipio, con lo que la parte religiosa se integra con la festiva sin fricción. Misa mayor, procesión por las calles empedradas, comida colectiva, verbena nocturna y sesión de baile completan el programa oficial. Los pueblos vecinos organizan celebraciones equivalentes escalonadas durante las semanas anteriores y posteriores. De este modo, Igualeja tiene su propia Fiesta de la Castaña con reparto gratuito de castañas asadas, Yunquera celebra la Fiesta de la Castaña y el Vino a finales de octubre, Genalguacil abre su circuito de arte al aire libre coincidiendo con la temporada…

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Rutas y pueblos alrededor

El Valle del Genal ofrece un catálogo de rutas de senderismo de dificultad baja o media que atraviesan directamente el castañar en su momento de máximo color. La más recomendada por los propios ayuntamientos de la comarca es la circular Pujerra-Igualeja, que enlaza los dos pueblos por el bosque y permite acceder al nacimiento del río Genal desde Igualeja, un rincón de aguas cristalinas que brota directamente de la roca. El sendero de Parauta a Cartajima cubre seis kilómetros con desnivel moderado. Y la etapa cuarta de la Gran Senda de la Serranía de Ronda atraviesa la parte más frondosa del Bosque de Cobre entre Benalauría y Alpandeire.

Los pueblos que salpican el valle son parte del atractivo. Júzcar, conocido internacionalmente como el pueblo azul tras la promoción cinematográfica de Los Pitufos en 2011, mantiene sus fachadas pintadas del color original de la campaña. Genalguacil funciona como pueblo museo con obras de arte instaladas por el propio callejero. Cartajima acoge el Hotel Los Castaños en pleno centro histórico. Y Parauta ofrece la ruta del Bosque Encantado con figuras talladas en los propios troncos de castaño.

Pujerra está a 20 minutos en coche de Ronda y a 92 minutos del aeropuerto de Málaga. El acceso directo se hace por la carretera A-397 desde Ronda o desde San Pedro de Alcántara, con un tramo final de curvas por la MA-8305. La mejor ventana para visitar la localidad coincide con las tres primeras semanas de noviembre.