La vuelta de las vacaciones implica el regreso a todas las rutinas, no solo las laborales sino también las de ejercicio físico y, cómo no, las de la vida social. La primera semana de la "vuelta al cole" no es raro que muchos comenten que tienen agujetas porque han vuelto a sus actividades como gimnasio o running. Y ahí es donde empiezan los consejos pseudo científicos. Uno de ellos, un mito muy extendido, es que para combatir las agujetas hay que tomar agua con azúcar.