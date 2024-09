Una sepsis marcó la infancia de Sonia: de una simple fiebre a diez años de secuelas

Desde esa tarde, a Sonia y su familia les esperaban 72 días de estragos y miedos entre paredes blancas. Una neumonía no detectada ni tratada a tiempo provocó un shock séptico : una reacción extrema del sistema inmunitario ante una infección que provoca un descenso peligroso de la presión arterial y lesiones a sus propios tejidos y órganos vitales .

"A mis padres le dijeron que seguramente no sobreviviría ", relata durante una entrevista a la web de Informativos Telecinco con motivo del Día Mundial de la Sepsis. Y es que hasta el 50% de los pacientes que la sufren fallece . En total, según anuncia el Servicio Gallego de Salud en su página web , se estima que en España mueren cada año 17.000 personas por sepsis: más que por cáncer de mama, colon o páncreas y 14 veces más que las que fallecen por accidentes de tráfico.

Pese a los datos y la gravedad de Sonia, su pequeño cuerpo -que hasta ahora le había permitido vivir una vida sana y completa- sobrevivió y soportó en apenas dos meses seis infartos y ocho operaciones del pulmón derecho. "Recuerdo perfectamente las despedidas con mis padres para entrar a quirófano", señala. "Tan solo tenía siete años, pero era muy consciente de todo lo que me estaba pasando".

A la salida del hospital, dos meses y medio después, llevaba una mochila con grandes propósitos: recuperar movilidad en su pierna. "Antes de salir del hospital los médicos creían que no iba a ser capaz ni de apoyar la pierna ", recuerda.

Sonia tenía una nueva situación que asumir. Volvió a su clase de segundo de primaria, donde recuerda las miradas impactantes de sus compañeros de clase. "Había salido el último día sana y volvía en silla de ruedas". Este curso lo vivió dos veces, de lo que se alegra: "Eso me permitió poder ir al día".

"Es horrible pasar por una sepsis, pero que me ha hecho más fuerte. He aceptado que es lo que tengo, valoro más la vida, y no le doy importancia a los pequeños problemas", expresa. Esta vivencia, sin duda, ha marcado la vida de Sonia, que a su corta edad tuvo que aprender a ver la vida con mucha más madurez.