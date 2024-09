La apnea del sueño está muy infradiagnosticada, y el ronquido no es su único síntoma

Se trata de un dato muy preocupante, porque la prevalencia de la AOS es muy alta, afecta al 25% de la población adulta, es decir, a 1 de cada 4 adultos. Su síntoma más típico o conocido es el ronquido, pero no es el único, ya que muchas personas roncan poco y, en cambio, sienten cansancio, insomnio o fatiga y no se piensa en que puedan padecer este trastorno. Además, no solo la padecen los hombres, sino también las mujeres. La SOCAP hace estas advertencias, con motivo del Día Nacional de la Apnea del Sueño, que se celebra este 20 de septiembre.