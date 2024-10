Tengo 76 años y una hija con parálisis cerebral: "Necesito seguir trabajando para mantenerla"

Cuando Laura cumplió 7 años, empezó a acudir a un centro de día en su ciudad natal, Vigo. Más tarde asistió a un colegio público para personas con necesidades especiales y, posteriormente, vivió en un piso comunitario. Actualmente, lleva 12 años en una residencia para personas con parálisis cerebral. "Hay que cubrir el 75% de esta , además de ciertos medicamentos y tratamientos que no cubre la seguridad social, por lo que los 750 euros que recibe Laura no alcanzan" , relata Ana, aludiendo a la enorme carga económica que debe asumir.

"Si recibiéramos más ayudas, no estaría en esta situación", dice Ana con resignación. Hace 30 años que enviudó, y desde entonces ha cuidado sola de Laura, ya que su marido, marinero, apenas estaba en casa. "Durante mucho tiempo la llevaba en brazos de un lado a otro, porque mi casa tenía escaleras y no tenía una silla de ruedas". Con esfuerzo y determinación, la situación mejoró: "Sudé para conseguir una silla eléctrica, pero lo logré. También trabajé muchos años para pagar un piso adaptado que me costó 20 años de esfuerzo".