Ana Belén Cañas descubrió que sufre la malformación de Arnold Chiari tras un accidente de tráfico

A sus 24 años, Ana Belén Cañas descubrió, a raíz de un accidente de tráfico, que padecía una enfermedad rara. Un dolor intenso en el cuello, del que no se recuperaba desde el impacto, la llevó a acudir al médico. Fue entonces cuando una resonancia magnética, realizada para investigar el origen del dolor, reveló una malformación en el cerebelo: la enfermedad de Arnold Chiari , una condición que afecta a unas 5.600 personas en España.

Con el diagnóstico llegó la discapacidad y la necesidad de cambiar su vida laboral . Dejó su trabajo, que requería esfuerzo físico y podía agravar su enfermedad, y durante 10 años trabajó como comercial, en la ONCE, y como teleoperadora. Hasta que un día , sin previo aviso, fue la última vez que cogió el teléfono en su puesto de trabajo.

Aunque Ana sabía que padecía la enfermedad de Arnold Chiari, no había sentido los efectos hasta que, un día, los síntomas irrumpieron como una bomb a. “Estaba tomando algo con los amigos cuando empecé a notar que se me dormía la pierna . Luego la cara, la boca, el brazo, y toda la parte derecha del cuerpo. Comencé a ver doble y a tener problemas musculares en la cara, incluso al hablar”, recuerda.

Fue desde ese momento, a sus 34 años, cuando Ana sintió en sus carnes aquello que le habían comunicado que le habían diagnosticado una década antes. " En un mes ya estaba en una silla de ruedas porque me caía ", relata. Intentó con la muletas y andador, pero los síntomas había avanzado muy rápido.

Con la discapacidad absoluta reconocida, Ana necesita ayuda para tareas básicas como comer, ducharse, vestirse, limpiar o salir a la calle . “Tengo las terminaciones nerviosas tan dañadas que apenas siento dolor ni sensibilidad. Ya me he acostumbrado a hablar con la boca dormida”, explica.

Actualmente, recibe asistencia domiciliaria de la Comunidad de Madrid dos veces a la semana durante tres horas, pero admite que no es suficiente. Aunque su pareja la apoya en su día a día y es quien más le ayuda, sufre fibromialgia. "Los días que ella se encuentra mal, la casa es un desastre, no me ducho y tengo que pedir comida a domicilio", confiesa Ana.