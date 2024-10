Los expertos alertan: la precariedad laboral impacta en nuestra salud mental

"Salarios bajos , temporalidad, falta de conciliación, elevados ritmos o sobrecarga de trabajo , acoso laboral, la brecha salarial o una ausencia de perspectiva de género efectiva dentro de las organizaciones son algunas de las formas que adopta la precariedad laboral, que termina minando nuestra salud mental", ha señalado González durante su intervención en el acto conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental 2024, organizado por la Confederación Salud Mental España, en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Fundación ONCE.

Según ha apuntado el presidente de la Confederación, desde que se empezó a conmemorar esta fecha en 1994, esta es la tercera vez que se pone el foco en el entorno laboral, algo que puede resultar "repetitivo", pero que lo es "porque es necesario" y "cada vez más". "Vivimos en sociedades guiadas por el sistema de competitividad, donde la productividad es lo que prima" y "si no trabajo, no me siento útil", lo que repercute en una baja autoestima, afecta a la estabilidad emocional y a la salud mental, según ha detallado.