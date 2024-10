Discalculia, disgrafia y disortografía: los primos hermanos de la dislexia que no se conocen lo suficiente

"La dislexia es mucho más que eso, afecta a la memoria a corto plazo, a la planificación... y no tiene nada que ver ni con la inteligencia ni con las ganas de aprender del niño o del adulto no diagnosticado. De hecho, Steven Spielberg no se dio cuenta de que era disléxico hasta que fue abuelo y, al ser detectado el trastorno a su nieto, habló por fin de lo mucho que le costaba leer y lo mal que lo pasaba", cuenta Araceli Salas, fundadora de DISFAM, en una entrevista para Informativos Telecinco web.

Para Araceli es importante destacar que "los niños con DEA no son en absoluto niños vagos" . "Es una etiqueta que duele muchísimo", recuerda, e insiste en la necesidad de que a la diversidad en los centros educativos sea total y verdadera, así como la formación de los docentes en este tipo de trastornos, pues a pesar de visibilidad de sus síntomas (que se deben tener en cuenta a partir de los 5 años y no antes ), siguen siendo unos grandes desconocidos:

"Los colegios no pueden hablar de diversidad real cuando a los niños se les pide que estudien siempre de la misma manera. Los alumnos con este tipo de dificultades necesitan otras herramientas en el aula, como un software lector que te ayude a leer, el uso de audiolibros y podcast, para aprender escuchando cuando la lectura crea confusión, un ordenador para que las personas con disgrafía no distorsionen el trazo, o un simple corrector de ortografía o una calculadora. Y, en nuestro caso, el uso de las tecnologías no es para nada un favor ni una expresión de la pereza, sino que es nuestra forma de aprender. No tenemos otra".