El testimonio de otras pacientes de cáncer tras las lágrimas de Sara Carbonero: "Cuando el cáncer entra en tu casa, lo arrasa todo"

Sara Carbonero ha hablado en público por primera vez sobre su enfermedad -un tumor maligno de ovario que le detectaron en 2019- en la IV edición de la gala ELLE For Hope, rompiendo a llorar durante un discurso tan emotivo como inspirador. "Esta es la primera vez que hablo a corazón abierto y públicamente sobre mi enfermedad, el cáncer, una palabra de la que he oído durante años"

"El cáncer". No era fácil para Sara Carbonero continuar con el discurso tras pronunciar una palabra que evitó durante mucho tiempo. "Creía que si no la nombraba no sería una realidad", apuntaba la periodista en su discurso. Una realidad de la que hablan otras supervivientes.