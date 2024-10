Leo es un niño con piel de mariposa: "Necesita morfina para ducharse, para él es como si le clavaran cuchillas"

Horas más tarde, una pediatra entró en la habitación. "Su barbilla temblaba mientras nos comunicaba que estaban estudiando qué podría ser”. Lidia pasó toda la noche en vela sin poder ver a Leo , ni saber qué le ocurría. Fue al día siguiente, cuando lo pudo visitar en la sala de neonatos. " Estaba entero vendado , incluso con heridas por la pulsera del hospital". Lidia no entendía lo que pasaba ni porque la piel de su hijo estaba cubierta. Lo último que había podido ver habían sido sus pequeños pies.

Fue entonces cuando los médicos mencionaron por primera vez dos posibles diagnósticos: una infección de piel o epidermólisis bullosa (EB), también conocida como piel de mariposa, una enfermedad genética y sin cura. Para Lidia, esta segunda opción no podía ser real. En su cabeza se repetía una y otra vez: "¿Para toda la vida? No puede ser, ¿Qué he hecho mal durante el embarazo?", se culpaba.