Su nariz, sus manos y sus pies cambiaron de tamaño por una acromegalia: "Pasé de calzar un 43 a un 47"

Controla muchas hormonas del cuerpo, entre ellas la tiroidea, las de los testículos y los ovarios y la del crecimiento . Cuando esta última se genera en exceso ocasiona esta enfermedad. No se puede prevenir con hábitos de vida saludables, su aparición es aleatoria, afecta tanto a hombres como a mujeres y en el 95% de los casos no es hereditaria.

Parra asegura que su calidad de vida ha mermado, ya no puede hacer grandes esfuerzos ni practicar deporte de alta intensidad. El grosor de su lengua, en ocasiones, le resulta incómodo: “A veces, me muerdo porque también crecen los dientes y la mandíbula”. Raquel Ciriza, farmacéutica de 44 años y residente en Huesca, ha tenido que dejar de esquiar tras ser diagnosticada con 24. Durante seis años sufrió dolores de cabeza persistentes , trastornos menstruales y molestias articulares, con las que todavía convive.

Poco a poco, notó como sus rasgos faciales variaban, sobre todo, la nariz y los labios. “Me miraba al espejo y me notaba rara, aunque pensaba que eran cambios de la edad”, explica. Sus manos se volvieron más grandes, pero sus pies no. Su tumor fue diagnosticado cuando medía un centímetro, era pequeño. Por ello, no tiene órganos afectados.