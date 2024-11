La Audiencia Nacional suspende la orden de Sanidad que limitaba las operaciones de cirugía estética a médicos especializados

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado la suspensión cautelar de la orden del Ministerio de Sanidad que prohibía las operaciones de cirugía estética a aquellos profesionales sin formación especializada que se aprobó tras la lucha de la familia de Sara Gómez, fallecida tras una lipoescultura.

En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima la petición de la Asociación Española de Cirugía Estética y un particular, que habían pedido que se suspendiese la orden de forma cautelar.

En este sentido, indican que el fin de esta orden es impedir o dificultar el ejercicio profesional en la Unidad U-47 a titulados en medicina y cirugía que no sean especialistas, lo que no estaba contemplado en el Real Decreto, pues no contenía previsión alguna sobre competencias profesionales.