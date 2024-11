Hemorragias, síndrome de dolor y granuloma espermático: los riesgos de someterse a una vasectomía

"Otras complicaciones pueden ser el granuloma espermático , que es un bulto sensible formado por espermatozoides que se escapan de los conductos deferentes, y la epididimitis u orquitis , caracterizada por dolor e hinchazón en el epidídimo o el testículo", agrega.

"Este porcentaje es considerablemente inferior al de muchos otros métodos anticonceptivos y, una vez realizada la intervención, no suele requerir ninguna otra acción por parte del paciente, lo que aumenta su comodidad", asevera el urólogo.

El doctor Peinado quiere desmontar uno de los mitos más extendidos: "La vasectomía no afecta a los niveles de testosterona ni al deseo sexual. La mayoría de los hombres afirman que su experiencia sexual no cambia después de la vasectomía, ya que conservan la capacidad de disfrutar del coito y del orgasmo. La vasectomía no provoca una disminución de la libido, lo que permite a los hombres mantener sus relaciones sexuales sin interrupciones".