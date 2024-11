Las soluciones de los jóvenes para conseguir la primera generación libre de tabaco

El vapeo entre los jóvenes es una de las causas de preocupación para los médicos que se se suma al tabaco. Por eso, la Asociación Española Contra el Cáncer ha auspiciado un encuentro en el que se han escuchado argumentos de peso para dejar de fumar o para no iniciarse en un hábito que está detrás de más de 60.000 muertes al año en nuestro país.

Proyecto Zero , la iniciativa creada por la Alianza de Entidades Sin Tabaco liderada por la Asociación Española Contra el Cáncer con el apoyo técnico de la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI), ha presentado este jueves los proyectos de los jóvenes participantes en su programa de desarrollo de soluciones para promover entornos y hábitos saludables e impulsar el movimiento de jóvenes que permita alcanzar una generación libre de tabaco en el año 2030 en España.

Así, los 60 jóvenes seleccionados entre más de 1.000 candidaturas han venido trabajando desde la presentación en sociedad de Proyecto Zero , el pasado 31 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco. Seis meses después, una vez completadas las fases de formación, sensibilización y aceleración que articulan el programa, han tenido la oportunidad de exponer sus proyectos ante el grupo expertos y representantes institucionales.

"Me llena de orgullo ver cómo sois vosotros y vosotras, las generaciones más jóvenes, quienes tomáis el testigo para liderar esta causa y aspirar a dar pasos más audaces, manteniendo el espíritu pionero en la lucha contra el tabaquismo. Las iniciativas que hoy presentáis para alcanzar en 2030 la primera generación libre de humo son un ejemplo inspirador de valentía y compromiso con la salud pública", ha afirmado durante la apertura la ministra de Sanidad, Mónica García.

Proyecto Zero es una iniciativa que surge como consecuencia de la creación, a raíz de la celebración en Madrid en abril de 2023 de la 9ª edición de la European Conference on Tobacco or Health (ECToH), de la Alianza de Entidades Sin Tabaco.