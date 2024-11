Agustín lleva veinte años sin beber alcohol: "Asumí que me iba a morir con la botella en la mano"

"Cuando tenía 30 años, ya casado y con hijos, comenzaron los problemas serios. Acudí al psiquiatra y conseguí dejar la bebida durante 7 años. La verdad es que me encontraba muy bien. Pero un día dije, ‘Bueno, por tomar una cerveza no pasa nada’ y esto es como quien es adicto al tabaco. En el momento en que lo pruebas, ya estás perdido”, ha dicho. A Agustín le gusta usar el símil del tabaco para explicar las temidas recaídas , porque "parece que todo el mundo lo entiende mejor". Porque, en su camino, se ha encontrado a personas que le han dicho que no es malo si se toma un vino durante el fin de semana, pero sí lo es. Porque él, como los fumadores o el resto de los alcohólicos no "pueden controlar" su forma de beber. Y una cerveza aislada en una comida provoca lo que vino más tarde:

"Me pasaba las 24 horas del día pensando en el alcohol. Cada mañana, me levantaba con la firme convicción de que ese día no iba a beber. Pero luego pensaba que no pasaba nada por tomarme un vino con el pincho del mediodía. Que me tomaba uno y ya no me tomaba más. Y al final, terminaba en el bar hasta la una de la mañana. Era un desastre. Siempre he encontrado una excusa en mi cabeza para beber. Bebía porque mi mujer no me entendía, o por las hijas, o porque el trabajo iba muy mal. Tras la recaída, tuve una perforación de estómago, tuve una peritonitis y ahí fue cuando mi mujer me dijo que por qué no acudíamos a una reunión de Alcohólicos Anónimos que nos quedaba cerca", ha recordado. Y ese pequeño paso supuso el cambio más importante de su vida.