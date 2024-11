Una española cuenta cómo fue su parto en Reino Unido: "No puedes salir del hospital si no vas con una silla de coche"

Sin embargo, esa no era la única petición, sino que había mucho más: " Tenemos que llevar el plan de parto, si queremos música, si queremos que nos guarden la placenta, música en el móvil y un altavoz". Tras esto, Beatriz continúa leyendo más peticiones: "Hay que llevar una camiseta vieja , un abanico, aceite de masaje, crema de cacao, Chupa Chups, bebida isotónica, una diadema, calcetines y comida para cuando pase el momento porque dicen que voy a tener mucho hambre".

Por último, lo que más llama la atención a Beatriz es el momento de abandonar el hospital, en el que hay un requisito indispensable: "En España no sé si se puede salir con el bebé en brazos o en un carrito, pero aquí en Reino Unido no puedes salir del hospital si no vas con una silla de coche y la tienes que traer el día que te vas".