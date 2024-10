Jennifer Lawrence, embarazada de su segundo hijo junto a su marido, Cooke Maroney

Uno de sus grandes miedos era que no tuviera ese sentimiento de amor incondicional que sí sintieron algunas de sus amigas al dar a luz. "Afortunadamente tengo tantas amigas que fueron honestas. Que dijeron: 'Da miedo. Puede que no conectes de inmediato. Puede que no te enamores de inmediato'. Así que me sentí muy preparada para ser indulgente. Recuerdo que caminaba con una de mis mejores amigas cuando ya estaba de nueve meses y pensar: 'Todos siguen diciendo que amaré a mi bebé más que a mi gato. Pero eso no es verdad. ¿Tal vez lo amaré tanto como a mi gato?'".