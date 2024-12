Javier Hortelano, deportista, decidió embarcarse en una nueva aventura junto a su mujer y sus dos hijos: hacer el Camino de Santiago . Pero no de cualquier manera. Su hijo, Javi, de 23 años , tiene una discapacidad y va en silla de ruedas . "Sabíamos que iba a ser un reto ", reconoce su padre.

No es la primera vez que Javier afronta grandes desafíos. Ha completado maratones en ciudades como Nueva York, Chicago, Berlín, Londres, Madrid y Sevilla. Incluso protagonizó una hazaña especial : correr 880 kilómetros para recaudar fondos y comprar una furgoneta adaptada para el centro de personas con parálisis cerebral al que su hijo asiste cada día.

Sin embargo, esta vez, llegar a la meta tenía un significado aún más profundo, no solo para él, sino para toda la familia. Fueron cinco días, en los que recorrieron a pie 115 kilómetros , una experiencia que les dejó un valioso aprendizaje sobre la importancia de la resiliencia. "Lo que en teoría era un reto físico y espiritual, se convirtió en una experiencia transformadora que nos unió aún más como familia y nos recordó qué es lo valioso en la vida y qué actitudes, principios y valores debemos tener más en cuenta en el día a día", reflexiona.

Durante este desafío, se toparon con más de un obstáculo. "Antes de ponermos en marcha, había contactado con la Oficina del Peregrino, quienes me comentaron que no tendríamos ningún problema en hacer el recorrido con mi hijo en silla de ruedas", apunta. Sin embargo, la realidad fue otra. "En muchos tramos teníamos que coger a mi hijo en brazos para poder continuar, porque el camino no era accesible", recuerda, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad celebrado esta semana.