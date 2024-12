Afrontar un tratamiento para luchar contra el cáncer infantil es un procedimiento muy duro. En los casos con discapacidad, la dificultad es mayor . Los niños con síndrome de Down son mucho más vulnerables a los tratamientos convencionales. Informa F. Concheiro.

Muchos padres que se enfrentan a esta terrible situación piden nuevos protocolos para que sus hijos puedan afrontar la lucha con menor riesgo. La discapacidad de Hugo marca en la leucemia a la que se enfrenta. Su madre habla del efecto que tiene el tratamiento en el pequeño: “Como tiene Síndrome de Down su cuerpo no responde igual que un niño que no tenga esta patología, explica Tamara Pérez, madre del niño.