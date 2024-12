Salir después del trabajo a tomar unas cervezas con amigos, acompañadas de algo para picar, o disfrutar de un domingo en familia en una terraza compartiendo unos platos deliciosos, son planes habituales para muchos. Sin embargo, ¿sabías que en España se estima que más de dos millones de personas no pueden disfrutar de estos momentos de la misma manera? La razón es la disfagia , un trastorno que dificulta la deglución , impidiendo que los alimentos pasen correctamente de la faringe al esófago.

Esta enfermedad, que se manifiesta con tos, dolor al tragar o carraspeo, está infradiagnosticada y " solo se conocen el 10-12% de los casos ", explica Isabel Girauta, enfermera especialista en nutrición del Hospital Universitario San Pedro (Logroño), a la web de Informativos Telecinco. Uno de los principales problemas es que estos incidentes son interpretados por cuidadores o sanitarios como casos puntuales, descritos coloquialmente como "se fue por el otro lado". "Las personas no suelen asociar estos síntomas con esta condición ", explica.

Además, indica Girauta que también falta un mejor cribado. Esta misma idea la apoya un reciente estudio en personas mayores que reciben atención domiciliaria en la atención primaria liderado por especialistas del Clínic Barcelona y publicado en la revista Dysphagia. Este revela que la disfagia es mucho más frecuente de lo que se creía y que casi un 72% de las personas con el trastorno desconocían que lo tenían y no habían sido diagnosticadas.

"No tener diagnosticada esta afección produce una disminución en su alimentación, limitándose a comer purés hasta llegar en algunos casos a la desnutrición, deshidratación e infecciones respiratorias por broncoaspiración de alimentos o líquidos, que suelen ser causa de ingreso", detalla la enfermera. "Generalmente estos síntomas e enmascaran, y piensan que son debido a un catarro, y si no se les hace un buen cribado, no se descubre que la causa es una alteración en la deglución".