La investigación formó parte del 'Proyecto DECISION', una iniciativa financiada por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Los hallazgos de la tesis han sido difundidos en la revista 'Journal of Translational Medicine', en el artículo titulado 'A robust clustering strategy for stratification unveils unique patient subgroups in acutely decompensated cirrhosis'.

Actualmente, están en revisión otros artículos en sendas revistas: PLOS Computational Biology y Journal of Hepatology. Asimismo, como resultado de este trabajo, se desarrolló una herramienta bioinformática en R (un lenguaje informático), disponible en la plataforma Bioconductor, llamada 'ClustAll: Data-driven strategy to find groups of patients within complex diseases'.