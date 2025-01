Todo empezó en la primavera de 2023, cuando unos dolores abdominales fuertes, que ella pensaba que eran causados por la menstruación, le hicieron acudir a los profesionales. Durante una ecografía descubrieron un quiste en uno de sus ovarios por el que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Durante la operación, la exmodelo “ escuchó la temida palabra que empieza por C ”.

"Que me dijeran que no había evidencia de enfermedad fue el mejor regalo de Navidad que pude haber recibido", ha afirmado en BBC Radio Sussex. Un año después ha podido volver a trabajar en aeropuerto de Gatwick (Londres). “El trabajo es muy físico, pero me apasiona la aviación y estoy feliz de estar de vuelta en mi puesto”, aseguró a este mismo medio.