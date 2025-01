En primer lugar, charlamos con el doctor Julián Conejo-Mir , que es catedrático de Dermatología, y jefe de Servicio y director de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), quien lamenta que, aunque anualmente haya campañas de prevención desde hace casi tres décadas contra el cáncer de piel, sea el único que a día de hoy no sólo no se esté reduciendo, sino que crece; concretamente en el caso del melanoma (un tipo de cáncer de piel), y hasta un 10% cada año.

"La población está mejor informada, tiene conciencia de que hay que protegerse del sol . Cuidamos mucho a nuestros niños, pero en las estadísticas reales vemos que los niños están muy bien protegidos, mientras que padres sólo en el 50 % de los casos, porque no hacen uso del fotoprotector solar", alerta este experto.

Por tanto, considera que a día de hoy la incidencia de esta neoplasia sigue en aumento porque la población no llega a mentalizarse, sobre todo "por comodidad", porque no se aplican los adultos el protector solar , y por el factor ambiental que existe detrás de la conciencia colectiva de los españoles, de que la vida al aire libre es saludable; "de manera que, en muchas ocasiones, nos exponemos muchas horas al sol sin protección solar".

Con ello, le preguntamos a este referente sobre cómo se manifiesta el daño solar en nuestra pie l, e indica que hay una serie de escalones previos, el conocido como 'envejecimiento de la piel' que no es natural, y que multiplicamos por el fotoenvejecimiento.

"A una persona sana de repente le vemos en la piel la aparición de daño solar, en forma de lentigos solares, de queratosis seborreica, de telangiectasias, o de manchas solares. A estos pacientes que sí tienen daño solar, pero no cáncer de piel, no se les debe despreciar porque si le ponemos tratamiento a esa piel, el cáncer de piel no va a aparecer", defiende este especialista del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.