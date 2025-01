“Los chicles están compuestos principalmente por gomas, aditivos y azúcar . Es como masticar un plástico de elevada elasticidad . Desde el punto de vista nutricional no aporta nada, solo azúcares vacíos , pero en ningún caso un aporte que lo haga considerar un alimento”, aclara. Aunque se le considera un producto alimentario que está completamente incrustado en nuestro día a día, la experta asegura que en términos profesionales es un producto vacío: “ Desde el punto de vista de nutricionista no lo recomiendo bajo ninguna circunstancia ”.

En cualquier caso, y aplicando el sentido común, la experta asegura que esto no sería relevante en un consumo racional, aunque lo ideal sería eliminar este producto alimentario, puesto que no está demostrado que aporte ningún beneficio, tampoco como liberador de estrés, ansiedad, etc. por lo que, no hay ninguna circunstancia bajo la que se recomiende.