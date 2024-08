"Las chuches están hechas con petróleo y huesos de animales": la verdad detrás de su composición

Las chuches están destinadas sobre todo a personas de corta edad, así que se diseñan de modo que el aspecto llame su atención. Por un lado, se cuidan la forma y el tamaño, que se consiguen utilizando diferentes moldes: de animales (gusanos, ratones, ositos, etc.), frutas (melocotones, manzanas, etc.) y todo tipo de objetos (corazones, relojes, martillos, etc.).