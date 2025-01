A nivel de pérdida de peso son muy efectivos los nuevos fármacos contra la obesidad , pero a día de hoy no hay un consenso científico sobre sus beneficios a nivel psicológico , tal y como nos asegura en una entrevista con Europa Press Tatiana Lacruz , psicóloga sanitaria experta en trastornos de la conducta alimentaria, y directora del Máster universitario en TCA y Obesidad de la Universidad Europea de Madrid.

Precisamente, quiso hacer una revisión de lo verificado hasta este momento a nivel científico al respecto, para mostrarlo en una ponencia que ofreció en el XX Congreso Nacional la Sociedad Española de Obesidad, si bien reconoce que no hay más información al respecto, "no hay resultados concluyentes por el momento y muchos son contradictorios".

Nos pone el ejemplo de que, en sintomatología depresiva, por ejemplo, hay estudios científicos que dicen que el consumo de los nuevos fármacos contra la obesidad mejora los síntomas; otros en los que no pasa nada, no mejora; y otros que recogen que su sintomatología empeora. "Los resultados a este respecto a día de hoy son contradictorios y dependen mucho de varios factores ", subraya Lacruz.

De hecho, llama la atención esta psicóloga sanitaria sobre algunos trabajos científicos realizados con personas con trastornos de la conducta alimentaria , en quienes se ha verificado que efectivamente estos nuevos fármacos contra la obesidad no serían adecuados "por el riesgo de hacer un mal uso de ellos".

Cita que si hay atracones es posible que estos se reduzcan con el consumo de estos fármacos, si bien advierte Tatiana Lacruz que si estos fármacos se retiran lo más probable es que los atracones podrían no sólo volver sino también incrementarse en intensidad. "Por eso es importante que se realice una evaluación previa para ver si hay un trastorno de la conducta alimentaria, igual que se hace en las cirugías bariátricas", apostilla la experta.

La pérdida de peso no tiene que ser el centro del tratamiento en todos los casos. Es necesario en el tratamiento de la obesidad una visión de salud integral, no sólo a nivel físico, sino también psicológico y social. Si nos centramos sólo en el consumo del fármaco que implica la pérdida de peso, esto no implica un aumento de la salud a nivel integral", remarca.