José María Almoguera se ha abierto como nunca antes: "Echo de menos a mi madre"

El concursante ha compartido los planes que tiene en mente con Carmen Borrego y el resto de familia

En una noche en la que el programa pedía a los colaboradores que prepararan diferentes preguntas para los concursantes de 'GH DÚO', Carmen Borrego no perdía la oportunidad de preparar una muy especial para su hijo, José María Almoguera.

"¿Crees que este concurso puede ayudarte a entender mejor a tu madre?". Esa era la pregunta que Carmen decidía lanzar a su hijo. Ion Aramendi conectaba con él en directo para transmitírsela. Eso sí, el concursante no supo quién había decidido hacerle tal pregunta.

Tras hablar de cómo estaba llevando la ausencia de María, el presentador le preguntaba también cómo creía que estaba siendo la relación de 'la jerezana' con su madre: "Bien, no tengo ninguna duda. Ya mandó mi madre un vídeo para romper el hielo en la gala de San Valentín. Me imagino que muy bien".

Y, finalmente, Ion Aramendi le lanzaba la pregunta que Carmen Borrego había preparado para él. Al escucharla, José María no dudaba ni un segundo y se abría en canal con una inesperada confesión: "No sé si entenderla mejor, pero sí echarla de menos", comenzaba.

"Al final no es lo mismo no estar con una persona pudiendo estar que no estar con una persona porque no puedes estar. Entonces cuando no puedes estar con esa persona, la echas más de menos. Y la estoy echando de menos", continuaba. El presentador le preguntaba entonces en qué momentos la echaba de menos, y él seguía abriéndose: "Todo el día, no tengo un momento específico".

Sus planes de futuro en familia

Y, tras esta confesión, Ion iba un paso más allá y le hacía plantearse a José María cómo le gustaría que fuera el reencuentro con su madre al finalizar el programa. El hijo de Carmen Borrego desvelaba entonces los planes que tiene en mente tanto con ella, como con el resto de la familia.

"Habrá un primer encuentro en plató, que será bonito y emotivo. Pero el encuentro que me importa es el momento en que empecemos a hacer planes juntos otra vez. Ese es el que realmente me importa. Y espero que el encuentro no sea solo entre ella y yo, si no que también esté mi tía, mi prima, su niño, que estoy deseando conocerle, el mío, mi hermana... Que estemos todos y podamos volver a ser una familia unida", se sinceraba.

La reacción de Carmen Borrego

Al escuchar las palabras de su hijo, Carmen Borrego no podía evitar emocionarse en plató: "No es para menos. Me emociona oír a mi hijo decir que me ha echado de menos. Yo le he echado de menos a él también. He tenido la posibilidad de verle, él a mí no. Y me emociona no solo que quiera acercarse a mí, si no que quiera acercarse a toda la familia. Para mí es maravilloso, hemos sido siempre una familia súper unida", comenzaba.