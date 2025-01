Tanto los adultos autistas TGD como los adultos autistas cisgénero informaron experiencias de atención médica significativamente peores en 50 de los 51 ítems en comparación con las personas cisgénero no autistas, lo que confirma que las personas autistas parecen tener una atención médica de peor calidad que los individuos cisgénero no autistas, independientemente de su propia identidad de género. En comparación con las personas cisgénero no autistas, las personas TGD autistas tenían entre tres y once veces más probabilidades de informar ansiedad, bloqueos y crisis nerviosas relacionadas con experiencias de atención médica comunes.