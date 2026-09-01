El compuesto trata de imitar la acción de Lac-Phe, una molécula relacionada con la regulación del apetito y el metabolismo

El fármaco acaba de completar un ensayo clínico de fase 1 con 88 adultos sanos

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La farmacéutica estadounidense Enveda ha presentado los primeros resultados en humanos de ENV-308, un fármaco experimental diseñado para reproducir algunos de los efectos metabólicos asociados a una molécula que el organismo libera durante el ejercicio intenso.

El compuesto trata de imitar la acción de Lac-Phe, una molécula relacionada con la regulación del apetito y el metabolismo. Los investigadores han desarrollado ENV-308 como una molécula oral que pueda administrarse diariamente.

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El fármaco acaba de completar un ensayo clínico de fase 1 con 88 adultos sanos, cuyo principal objetivo era comprobar su seguridad, tolerancia y comportamiento en el organismo. Según los resultados comunicados por Enveda, los participantes toleraron bien el tratamiento en las distintas dosis estudiadas y no se registraron acontecimientos adversos graves ni abandonos relacionados con el fármaco. Además, presentó un perfil gastrointestinal favorable, un aspecto especialmente relevante en comparación con algunos de los efectos secundarios habituales de los tratamientos basados en GLP-1 como el Ozempic.

Efectos sobre el apetito

Durante este primer ensayo también se analizó el comportamiento de la leptina, una hormona implicada en la regulación del apetito. Los investigadores observaron una reducción de sus niveles circulantes, especialmente entre los participantes que partían de concentraciones más elevadas.

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Los resultados, sin embargo, todavía están lejos de demostrar que la pastilla consiga adelgazar o sustituir los beneficios de hacer ejercicio. Al tratarse de un estudio de fase 1 realizado en personas sanas, no estaba diseñado para medir cambios en el peso corporal. Esos efectos tendrán que comprobarse en próximas investigaciones.

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El siguiente paso será un ensayo de fase 2, en el que Enveda pretende estudiar precisamente si ENV-308 puede ayudar a mantener la pérdida de peso y otros beneficios metabólicos, especialmente en personas que han dejado de utilizar tratamientos GLP-1. La compañía también estudia su posible aplicación futura en otras enfermedades en las que la actividad física puede tener efectos beneficiosos.