Antoni Mateu 19 AGO 2026 - 12:44h.

La multinacional usará la IA para desarrollar productos dirigidos a los consumidores de medicamentos como Ozempic o Wegovy que frenen sus efectos secundarios

Javier Mora, doctor, sobre si hay pérdida de masa muscular al tomar medicamentos tipo Ozempic: "El músculo mejora la calidad"

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No hay medicamentos sin efectos secundarios. Y en el caso de los asociados con los de pérdida de peso rápida (como puede ocurrir al usar Ozempic o Wegovy) se puede asociar con la pérdida muscular o de grasa facial, entre otras consecuencias, según señalan los científicos de la compañía alimentaria Nestlé. En esta línea esta empresa ha anunciado que han empezado a desarrollar alimentos que los contrarresten y lo han empezado a hacer con ayuda de la inteligencia artificial.

Una de las claves de estos nuevos alimentos, más allá del uso de algoritmos, está en ciertas sustancias como la proteína o el aporte de colágeno. En cuanto al motivo por el que han decidido apoyar la investigación con la IA, según la multinacional, es “para acelerar la investigación, el desarrollo de los productos y para el análisis de los datos de los consumidores”. De hecho, una de las premisas es que “la IA necesita datos”, y afirman extraerlos de su plataforma interna Food Genie, que cuenta con más de 100.000 recetas en su haber.

Perder peso, pero sin consecuencias ‘negativas’

Los nuevos alimentos en desarrollo no pretenden frenar la pérdida de peso de fármacos como Wegovy u Ozempic. Lo que pretenden es frenar los efectos secundarios, tanto del medicamento como del hecho de perder cantidades significativas de peso en poco tiempo. Así pues, tres de los pilares en los que se quieren centrar son el aporte de nutrientes, la hidratación y a la manutención óptima de la salud muscular.

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El director de tecnología de la empresa, Stefan Palzer, atribuye el hecho de que “una gran parte de la pérdida de peso es la pérdida de masa muscular”. De ahí que hayan “encontrado una combinación de micronutrientes para acelerar el crecimiento del músculo”. Una de las medidas que ya han llevado a cabo: su filial en Estados Unidos ha lanzado un batido con 35 gramos de proteína. También el colágeno es otro de los focos: el objetivo es paliar los efectos en piel, uñas o cabello.

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Además de centrarse en esas áreas, también dan a conocer el desarrollo de productos para reducir el hambre una vez se ha dejado de tomar Ozempic o cualquier otro tipo de medicamento GLP-1.

“Hay menos tejido, pero de más calidad”

¿Pierde el cuerpo músculo con los fármacos GLP-1? El doctor Javier Mora, presidente electo de la Asociación de Cardiología Preventiva de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) explicó a la web de 'Informativos Telecinco' la situación de la pérdida de masa muscular con este tipo de fármacos: “Siempre que hay pérdida de peso, hay pérdida de masa muscular asociada. En estos casos se observaba pérdida de tejido blando, pero no todo el tejido blando es músculo. Cuando hay fármacos involucrados en esa pérdida, esta no es tan relevante”.

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También avanzó que las investigaciones aclararon algunas alarmas que había sobre esto: “en un inicio se creía que la pérdida de músculo oscilaba entre un 20 y un 40% al perder tejido blando, pero no todo el tejido blando perdido es músculo”. En contraposición el experto enfatizaba que tras tomar estos medicamentos "los músculos ganan función. El músculo mejora la calidad aunque tenga menos volumen porque si la persona pierde entre 25 y 30 kilos en todo su conjunto, los músculos se amoldan y recuperan funcionalidad”.