El software se ha desarrollado en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba dónde se está validando el acierto de la herramienta

Un fármaco para suprimir la lactancia podría reducir el riesgo de cáncer de mama

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El desarrollo de un programa de inteligencia artificial del Hospital Reina Sofía de Córdoba ha permitido que se pueda detectar el cáncer de mama con hasta cinco años de antelación. Esta herramienta supone un gran avance en el campo de la detección precoz y el diagnóstico de un tumor que actualmente supone la primera causa de muerte por cáncer en España en las mujeres.

Pese a las controversias que genera la inteligencia artificial, algunos de sus usos tienen impactos positivos en la vida de muchas personas. El desarrollo de los modelos de inteligencia artificial en los últimos años ha tenido un gran impacto en el sector de la salud dónde gracias a esta tecnología las investigaciones científicas de muchas enfermedades han logrado acelerarse.

En el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba han aprovechado las ventajas del uso de la inteligencia artificial para mejorar los diagnósticos de cáncer de mama. Una vez realizada una mamografía, incluso si sus resultados son negativos al cáncer de mama, se pasa por un programa de inteligencia artificial capaz de anticipar el cáncer hasta cinco años antes de que aparezca. Esto es posible gracias a que el software detecta información imperceptible al ojo humano: "Evalúa una arquitectura microscópica del tejido que nosotros no vemos".

La IA evalúa la textura del tejido para predecir el riesgo de cáncer de mama

Marina Álvarez Benito de la Unidad de Radiodiagnóstico de Mama del Hospital Reina Sofía, Córdoba, explica que esta herramienta probada en 30.000 mujeres permitirá "identificar mujeres que no tendrían que realizarse el cribado y otras mujeres en las que tenemos que aumentar la periodicidad de las pruebas". Por el momento se está validando el acierto en la predicción de la herramienta, pero el objetivo es que el software logre realizar un diagnóstico personalizado y dar un paso más allá en la prevención y detección del cáncer.

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Las mamografías son la principal prueba de detección precoz y diagnóstico del cáncer de mama, pero el desarrollo de nuevas tecnologías permitirá a los profesionales reaccionar incluso antes de que aparezca el cáncer. "Probablemente se lleguen a aplicar medidas profilácticas en mujeres de muy alto riesgo, medidas que de verdad puedan evitar que aparezca ese cáncer", subraya Marina Álvarez.

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Este tipo de medidas abren un camino esperanzador en la lucha y la investigación contra el cáncer de mama, la enfermedad oncológica más frecuente en las mujeres en todo el mundo.