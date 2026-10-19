La emoción de Silvia, paciente de paliativos en Baleares, al cumplir su sueño de volver a ver el mar

Silvia es una de las pacientes que está en el hospital de Baleares que ha podido cumplir su sueño de volver a ver el mar

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Silvia está en el área de cuidados paliativos y de gran dependencia del hospital en Baleares. Todos los días se levantaba con un sueño en su cabeza: volver a ver el mar. Hasta hoy. Los profesionales sanitarios se pusieron en marcha tras conocer su anhelo y, gracias a iniciativas como la "Ambulancia del Deseo", ha podido pisar la arena de nuevo.

Esta historia la hemos podido conocer gracias a la publicación del Servicio de Salud de las Islas Baleares. "Cuidar también es acompañar", así lo han asegurado desde la cuenta en un vídeo muy emotivo. En las imágenes se puede ver cómo los profesionales sanitarios ayudar a Silvia a pisar la arena de nuevo. Los tres trabajadores no han podido contener la emoción al ver cómo esta mujer ha podido cumplir su sueño.

"Una historia que nos recuerda que cuidar también es escuchar, acompañar y ayudar", señalan desde las redes sociales

Silvia ha sentido la arena entre sus pies de nuevo mientras ha apreciado ese olor a sal tan característico de la playa. Lo que para otros sería una imagen muy típica, para ella ha significado un momento especial fuera del hospital. Los propios sanitarios han dejado un emotivo mensaje en el interior de la ambulancia para hacerle más llevadero el traslado y para agradecerle la enseñanza que les ha dejado: "Gracias Silvia".

"Una historia que nos recuerda que cuidar también es escuchar, acompañar y ayudar para que los deseos de las personas sean posibles", ha señalado el Servicio de Salud. Sin duda, una lección de humanidad que nos recuerda lo verdaderamente importante en esta vida.