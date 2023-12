El abogado de la hermana de Esther López: "Satisfechos con lo acordado, pero nosotros acusaremos por asesinato"

Tras la nueva declaración de Óscar S.M. ante la titular del Juzgado de Instrucción 5, que ha decidido mantenerle en libertad pero con la adopción de medidas , como la obligación de firmar todos los lunes y no poder salir del territorio español, el abogado que representa a la hermana de la víctima, Guillermo Ruiz Blay, ha mostrado su satisfacción, pese a no haberse logrado el encarcelamiento del investigado, y ha apuntado que la decisión de la jueza "es correcta y demuestra que hay motivos suficientes como para llevarle ya a juicio sin más demora".

El acusador entiende que la adopción de las referidas medidas son consecuentes con una declaración del investigado en la que, dos años ya desde que ocurrieron los hechos, sigue respondiendo con evasivas de "no sé, no me acuerdo" y sin desvelar aún los nombres de los talleres donde reseteó la centralita de su vehículo y en el que reparó el golpe que, supuestamente, se produjo al atropellar a la joven traspindeja.