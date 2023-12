La prima de Esther López, entre lágrimas: "Ella lleva dos años enterradas y él va a pasar la Navidad feliz"

Además, no entiende el trato que se le ha dado a la familia a las puertas del juzgado: "Han sido muy agresivos. Estoy en shock... Habéis visto que han empujado. No entiendo cómo le han protegido", ha protestado.

"Me parece una falta de respeto que no nos dejen expresarnos y desahogarnos. No hemos dicho nada y no nos han dejado ni acercarnos. Nos han tratado como animales. Mi prima está enterrada y él va a pasar las navidades con su familia feliz", ha dicho entre lágrimas.