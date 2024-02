La prima de la presunta víctima de Dani Alves: "Me puso la mano en la zona íntima"

"Nos bailaban muy cerca, hubo momentos que nos tocaron. Dani Alves me puso la mano en la zona íntima" dice la prima de la denunciante de Dani Alves

La prima de la denunciante ha señalado que esta fue al baño voluntariamente, que "bailaron juntos" y que, "ahí nadie bebió"

El juicio a Dani Alves por presunta agresión sexual, en directo: la prima de la víctima afirma que el futbolista puso la mano en sus "partes íntimas"

El primer día del juicio ha tenido las declaraciones clave de la presunta victima que ha mantenido su versión, una de sus amigas y los camareros presentes esa noche que atendieron la mesa VIP. La defensa no logró la nulidad del juicio por indefensión pero sí que el jugador declare el miércoles. La apuesta de la defensa es alegar que Dani Alves, que ha cambiado cinco veces de versión, iba borracho. La idea es atenuar una posible condena.

Las declaraciones de hoy, obviamente no le han ayudado. La prima de la joven que ha acusado a Dani Alves de violación afirma que en la mesa de la zona VIP había dos chicos, Dani y Bruno, el amigo del futbolista. Al principio estuvieron bien, pero después "un poco incómodas". "Nos bailaban muy cerca, hubo momentos que nos tocaron. Dani Alves me puso la mano en la zona íntima. Y a la denunciante también", ha precisado. "Fui a hablar con mi prima y me dijo que Alves estaba insistiendo mucho en que fueran a algún sitio, pero ella no quería. Ella le iba diciendo 'en cinco minutos' y al final creo que Dani entró en la puerta, que yo pensaba que era una sala para fumar", ha agregado.

Mientras estaba con Alves y Bruno "nadie bebió"

La testigo asegura que Dani esperó en la puerta y fue la denunciante. No pudo ver qué ocurrió dentro del baño. "Mi prima tardó un rato en salir, vi que tenía muy mala cara. Me dijo que necesitaba irse. Nos fuimos de ahí y, antes de llegar al guardarropa, me dijo que le había hecho mucho daño y que se había corrido dentro. Estaba como en bucle, no podía decir nada más. Un portero nos preguntó si era mal de amores y luego nos dijeron que tenían que activar el protocolo. Ella no quería denunciar ahí, solo irse a casa". Alves y Bruno, según su relato, pasaron por su lado después de lo sucedido y no dijeron nada. Eso sí, el amigo del futbolista la habría escrito a las 05:00 horas: "Me puso dónde vivía y que si necesitaba algo, ahí estaría".

Un portero nos preguntó si era mal de amores y luego nos dijeron que tenían que activar el protocolo. Ella no quería denunciar ahí, solo irse a casa

Al ser preguntada por si el portero de la discoteca les dijo, tanto a ella como a la víctima, que no sabía por qué se mezclaban "con esa gente, si ya sabéis cómo son", la prima de la denunciante ha dicho: "Lo dijo, pero yo qué sé por qué lo dijo", ha señalado. La testigo asegura que su prima le dijo que entró voluntariamente al baño. Además, ha señalado que la denunciante y el deportista "bailaron juntos" y que, mientras estaban con Alves y Bruno, "ahí nadie bebió". La denunciante, según ella, "se tiene que medicar y no duerme": "Ha empezado a tomar antidepresivos. No se tomaba ni un paracetamol antes para una migraña. No trabaja y para ella su trabajo es lo que más le gusta. Apenas sale de casa. Está mal".

"El amigo de Dani Alves me hizo un gesto y yo interpreté que era para invitar a esas chicas"

Un camarero de la discoteca 'Sutton' ha declarado en la sala y ha asegurado que al principio no atendió a Dani Alves, sino que lo hizo un compañero: "Tenía una botella de champagne grande, de litro y medio. El amigo de Dani Alves me hizo un gesto y yo interpreté que era para invitar a esas chicas. Me dijeron que no al principio, pero después parecía que se lo pensaban". En el reservado no vio nada extraño o alarmante: "No sé, gente que se lo estaba pasando bien. No recuerdo ver nada raro".

No sé, gente que se lo estaba pasando bien. No recuerdo ver nada raro

El encargado de la puerta de acceso del establecimiento también ha prestado declaración. Este trabajador afirma que suele estar "fuera", pero que se dirigió al interior de la sala y se encontró a la chica llorando con su amiga. "Me acerqué a ver si estaba todo correcto y vi que le pasaba algo. Inicialmente pensaba que había tenido algún desamor, frecuente en la discoteca. En ese momento, pasó el acusado por detrás. Vino el director de 'Sutton', se involucró en la conversación y le comentaron que había tenido el problema con el acusado".

