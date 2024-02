Juicio contra Dani Alves: las cinco versiones del futbolista sobre la presunta violación

La sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona será quien dicte la condena contra el futbolista brasileño de 40 años , quien lleva en prisión provisional desde el 20 de enero del año pasado tras haber solicitado salir en repetidas ocasiones y no poder hacerlo por los indicios recopilados por los Mossos d'Esquadra y el alto riesgo de fuga que han considerado los magistrados que se han hecho cargo de la instrucción del caso. El juicio no será a puerta cerrada , pero se protegerá la identidad de la víctima durante su declaración.

Ante las imágenes de las cámaras de seguridad, el futbolista cambió el relato de los hechos y dio otra versión. En esta segunda, no dijo no haber hablado con la víctima, pero mantuvo que no ocurrió nada entre ellos. Que él entró al baño y que hizo sus necesidades. No obstante, en este punto, los investigadores determinaron que el tiempo que el deportista estuvo dentro del baño fueron más de 15 minutos y no 47 segundos como se barajó en primera instancia. Además,el deportista incurrió en contradicciones sobre cómo la joven pudo ver su tatuaje de una media luna que tiene en el abdomen.