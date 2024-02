Juicio contra Dani Alves: los forenses no detectaron lesiones vaginales en la víctima, pero no descartan la violación

Este miércoles han declarado en el juicio contra Dani Alves los doctores que realizaron una exploración a la presunta víctima de violación

Los doctores forenses no detectaron lesiones vaginales, pero no descartan la violación: los forenses de la defensa cuestiónan su relato

Tercera sesión del juicio contra Dani Alves, en directo

Este miércoles, 7 de febrero, se celebra la tercera y última sesión del juicio contra Dani Alves por la presunta violación a una joven la noche del 30 al 31 de diciembre en la discoteca 'Sutton' de Barcelona. En esta sesión ha declarado la doctora del Hospital Clínic que atendió a la presunta víctima la madrugada de la supuesta agresión sexual y que dio parte de las lesiones contempladas, así como los doctores forenses que practicaron una exploración a la denunciante.

Los doctores forenses del Clínic han explicado que no detectaron lesiones vaginales en la víctima, lo que "no quiere decir que no pudiera existir la agresión sexual". "El 70% de las mujeres que llegan al servicio de este hospital no presentan lesiones vaginales", ha indicado uno de ellos. Por ello, subrayan, no hay que asociar la falta de consentimiento a la aparición de lesiones. Los sanitarios, además, han destacado que la joven tenía "miedo", "tensión" y "momentos de lágrimas", pero siempre hablando y explicándose "con coherencia".

Los doctores forenses que atendieron a la víctima en el Clínic afirman que la joven sufre un "cuadro de estrés postraumático"

La presunta víctima no les explicó quién era el presunto agresor, solo les dijo que "hablaba portugués" y que entró en un baño, pero que "quiso salir y no pudo". Los doctores destacan que es habitual el sentimiento de culpa o verguenza que sienten las mujeres agredidas "por algo que no han generado".

La joven, según su diagnóstico, sufre un "cuadro de estrés postraumático", una afirmación que ha sido rebatida por la psicóloga aportada por la defensa, que argumenta que la medicación que ella tomaba no era para un trastorno de esas características. Los médicos del Clínic, no obstante, habían apuntado con anterioridad que es habitual que las víctimas de violaciones dejen de tomar medicación o hagan cambios de terapeuta.

Los forenses de parte de la defensa cuestionan el relato de la presunta víctima: "A mí me hace pensar que el coito no fue tan traumático"

Los forenses de parte de la defensa también han presentado sus discrepancias por la valoración de los hechos por parte de la acusación particular. Según han explicado, su relato de lesiones no cuadra con el informe y afirman que "el coito no fue tan traumático". "Ella hace un relato de bofetadas, agarrón del cuello... Y no vemos ninguna lesión en ninguna parte del cuerpo", han señalado.

"Dijo que había sentido un nivel intenso al orinar. En mi experiencia personal, cuando nos cuenta que ha sido un coito doloroso, es muy raro que no apreciemos nada. La ausencia de ni siquiera una tumefacción (en la zona íntima) a mí me hace pensar que el coito no fue tan traumático", han agregado. Asimismo, también han insistido en una declaración de uno de los doctores del Clínic, quien ha indicado que, cuando entrevistó a la víctima, no recordaba si le practicó una felación.

