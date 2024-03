"Abro los ojos y me doy cuenta de que estoy sentada en el suelo, que está todo destrozado y quemado, que no hay ventanas ni puertas y que está la gente muriéndose ", rememora Dori ante las cámaras de Informativos Telecinco.

Majali explica que "mi primera intención fue poner las manos en el suelo para levantarme y salir corriendo de allí, pero no me podía levantar. Entonces, miré y vi que tenía las piernas absolutamente destrozadas". "Me veía los tendones y los huesos y que me faltaba musculatura. Obviamente, me estaba desangrando", señala.