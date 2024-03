Juan Redondo, coordinador de bomberos en el 11M: "Hay imágenes que quedarán con nosotros toda la vida"

Sobre cómo es posible trabajar en una situación tan complicada, el inspector jefe explica la importancia de " desfocalizar ": "Sabiendo que estamos trabajando y que queremos hacerlo lo mejor posible, tratando de no llegar al lado emocional, porque éramos conscientes de que estábamos en un siniestro histórico y que había que estar a la altura y dar la talla de lo que éramos el cuerpo de bomberos. Era muy difícil separar lo que estabas viendo con lo que estábamos trabajando", explica. "Laboralmente no era un siniestro muy dificultoso, pero emocionalmente yo creo que los que estábamos allí es el más grande que hemos tenido".

Preguntado sobre si sintió miedo en aquellos momentos, Redondo explica que no: "Todos éramos conscientes del siniestro en el cual estábamos interviniendo y no pensábamos que había que hacerlo todo perfectamente bien o coordinado, cuando los tedas nos mandaron hacia atrás, nosotros ni percibimos riesgo ni nada, es más nos contrariamos porque teníamos trabajo que hacer y nos mandaron para atrás. El miedo no se concebía porque estábamos con un silencio atronador, no había ni una sola voz mas alta que otra".