Llevar una rueda de repuesto en nuestro vehículo no solo es una medida de seguridad esencial, sino también una exigencia regulada por la ley en muchos países, incluyendo España. Aunque la normativa ha evolucionado con el tiempo, permitiendo alternativas como los kits de reparación de pinchazos, es fundamental comprender las implicaciones de no contar con una rueda de repuesto. Estos son los riesgos y las posibles sanciones a las que nos enfrentamos si no llevamos una rueda de repuesto en nuestro coche.