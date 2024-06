Una de cada cinco personas sufre soledad no deseada en España: mujeres y jóvenes, los más afectados

Una de cada cinco personas se siente sola (el 20 % ), una soledad no deseada . Además, el 13,5 % de los españoles, seis millones y medio, sufren soledad crónica , estos es, cuando se prolonga durante dos o más años. Las mujeres , a los jóvenes , a los que tienen peor salud y a las personas con discapacidad son los más afectados

La mitad de la población (49,3 %) sufre soledad no deseada en el presente o ha sufrido soledad de manera intensa en el pasado, ha explicado el investigador Raúl Ruiz en la presentación del 'Barómetro de la Soledad no Deseada en España 2024' de la Fundación ONCE y Fundación AXA para el Observatorio SoledadES.