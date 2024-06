¿Quién paga el rescate de los dos espeleólogos en la cueva de Soba, en Cantabria?

Agentes del GREIM han logrado rescatar Alfonso Urrutia y Paloma Bombín Mosquera, los dos espeleólogos que se perdieron en el interior de la cueva Garma Ciega-Sima del Sombrero , en Soba. Se había desplegado un amplio dispositivo con decenas de personas y distintos medios técnicos como un helicóptero y un dron. Y su caso no es único. Cada año se producen en España centenares de rescates . Por ello cabe preguntarse: ¿ quién se hace cargo de este gasto y cuánto cuesta?

El coste de un operativo de rescate está tarifado de la siguiente manera: las 6 primeras horas tienen un conste de 569€, cada hora más de operativo 114€/hora. Como el rescate se prolongó por 40 horas, el coste total en caso de ser sancionados ascendería a 4.217€. Esocan cobran 25€ por utilizar las vías de acceso a la cueva, cuerdas, balizas, etc que están puestas por la Fundación de Espelosocorro Cantabro.

En el caso de la pareja de espeleólogos, el protocolo de emergencia se activó el domingo a las 13:00 horas y se puso en marcha el Puesto de Mando Avanzado, con los medios del Gobierno de Cantabria, incluido el servicio de espeleología que tiene contratado con Cruz Roja. Un día después, a las 13:30 fueron localizados , aunque hasta las 17:50 horas no se logró comunicar al puesto de mando que habían sido encontrados, y llegaron al Puesto de Mando Avanzado sobre las 20:00 horas.

Sin embargo, el coste de esta operación no se puede aún estimar, según señala Martín González, de la Fundación Espeleosocorro Cántabro (ESOCAN), a ‘El Español’. En cualquier caso, dice, “ lo paga el Gobierno , porque estamos en un Estado social y de derecho".

Algunos elementos en este caso, no obstante, hay que tener en cuenta. En el caso de esta cueva es obligatorio notificar al 112 de la entrada a la misma por su "dificultad técnica" y especificar el número de personas, previsión de salida y equipamiento, lo que no se produjo en este caso. El operativo lo conformaron 113 personas, 112 de Cantabria, Cruz Roja, UME y Greim. Ahora se va a abrir un expediente informativo a fin de conocer si los dos espeleólogos incurrieron en una imprudencia al no avisar al 112.