La noche previa a los hechos, el británico había estado de fiesta con ellos, en la ‘New Rave Generation’ que se celebró en el club Papagayo de la Playa de las Américas. No obstante, pese a llegar con sus amigos al lugar, se marchó por separado con otras dos personas con las que se juntó allí: dos británicos, –uno de ellos con una condena previa por narcotráfico–, con los que se fue de madrugada a un alojamiento de alquiler en Masca .

En este contexto, si Jay Slater comenzó a andar y no se encontraba en plenas facultades, un resbalón, un tropiezo o cualquier despiste podría ser compatible con la hipótesis de la caída accidental. Sin embargo, serán los resultados de la investigación oficial , que tardarán más tiempo en conocerse, los que deban arrojar luz a este respecto.

El experto, que recientemente ha señalado en sus redes que compartirá más información sobre teorías conspiratorias e imprecisiones alrededor del caso, llegó a afirmar que Jay Slater se marchó de aquel apartamento de alquilar de Masca “asustado” y que no quiso regresar pese a que estaba sediento y apenas sin batería en el móvil.

En los minutos después, y tras la videollamada a sus amigos, se cree que sucedió todo. A ellos les dijo, en los últimos instantes, que tenía que colgarles temporalmente porque esperaba una llamada , pero que después volvería a establecer contacto; algo que no ocurrió.

“En cuestión de horas ya habíamos comprobados que esos vídeos no eran de Jay”, señaló, recalcando, no obstante, que también hubo otras personas que se pusieron en contacto para decirles que tenían pistas sobre el joven y que darían información “a cambio de una suma de dinero”, algo que no hizo sino boicotear y ralentizar la búsqueda, como han denunciado.