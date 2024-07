La organización Save the Children advierte de que una de cada tres familias españolas con niños no tiene ningún sistema para enfriar sus casas

Todo sobre la ola de calor que ya está en España: las zonas más afectadas por temperaturas extremas

Hoy ha comenzado la primera ola de calor del verano. Las temperaturas siguen subiendo de cara al fin de semana, en especial en zonas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Aragón, donde la Aemet ya ha activado el aviso naranja.

Hay una parte de la población que sufre especialmente estos cambios de temperatura, y es que un estudio reciente señala que poco más del 40% de las viviendas tiene aire acondicionado.

Aunque en algunas zonas no es necesario, se convierte en un gran problema. La organización Save the Children advierte de que una de cada tres familias españolas con niños no tiene ningún sistema para enfriar sus casas.

"Me gustaría tener aire, pero no puede ser"

En Sevilla, Mercedes no puede aislarse del calor en su casa. "Me gustaría tener aire, pero no puede ser". Su pensión de menos de 400 euros no le permite acondicionar su vivienda. A su edad, las altas temperaturas la hacen más vulnerable. Para este grupo de población, en Córdoba habilitan un centro como vía de escape. "Estamos ya llamando a cerca de 6.000 mayores que están solos en casas o sus casas no están adecuadas.

Más de la mitad de los atendidos por Cruz Roja carecen de aire acondicionado. Las casas del 34% de las familias españolas no están preparadas para afrontar el verano. Zaquia cuenta que pasa el día con las persianas bajadas. "No es suficiente. Con mis ingresos no puedo hacer otra cosa", cuenta.

Vive en Madrid con sus tres hijos y el pequeño, además, es diabético. Más de dos millones y medio de menores residen en hogares que no se pueden enfriar, como edificios antiguos que no son energéticamente eficientes. "Hacemos un llamamiento para reactivar políticas públicas para adaptar la eficiencia energética de estas viviendas", expone a Informativos Telecinco Diego Santamaría, experto en pobreza en Save the Children.

