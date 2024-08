Un año del caso Daniel Sancho: un cadáver sin hallar, tres versiones opuestas y muchas incógnitas sin resolver

Daniel Sancho viajó a Tailandia antes que Edwin Arrieta y alquiló la habitación en la que no se alojaba. Allí dejó los cuchillos y una sierra, además de productos de limpieza y bolsas de basura que emplearía para el crimen y que compró en distintos supermercados antes de la llegada de su amigo.

Daniel no se entregó. Por eso, el fiscal le preguntó si fue un accidente porque no pidió ayuda, esperó una hora antes de descuartizar el cuerpo y no fue a la Policía. Los descubrieron porque se dejó el ticket de la compra en las bolsas con restos de Edwin.