El Tribunal Supremo recuerda que amenazar a una mujer a través de su entorno es también violencia machista

Deja claro además que el delito se comete con el anuncio de un mal futuro "injusto, determinado y posible" proferido con el único propósito de crear una inquietud o zozobra en el amenazado. Si, por alguna circunstancia, el mensaje no llega a oídos de la víctima, también se comete el delito, aunque sea en grado de tentativa.

El condenado recurrió y la Audiencia de Barcelona reconoció los hechos probados con un solo cambio: estimó que, cuando el hombre llamó al suegro y profirió su amenaza, no había "ánimo de menoscabar la libertad" de la mujer.

La Audiencia consideró que el delito de amenazas no puede cometerse por personas interpuestas, incluso si está garantizado que la amenaza llegará a conocimiento de la víctima, y estimó que el único ánimo que impulsó al hombre fue amedrentar al suegro, ya que no le exigió que trasladara el mensaje a su hija y no consta que éste lo hiciera por su propia iniciativa.