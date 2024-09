Críticas a Sofía Suescun por el contenido de su compra semanal "por menos de 50 euros"

Sofía Suescun ha recibido muchas críticas por su lista de la compra. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' presume de que "todo lo que come en una semana" entra en una mochila de tamaño medio y que en siete días come por menos de 50 euros. Algo a lo que sus seguidores no han dado credibilidad y no han tardado en echarle en cara, pues no se corresponde con las comidas que ven diariamente en sus redes.