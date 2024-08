Asell Sánchez, primo de Mateo y portavoz familiar, víctima de mensajes de odio y racismo en las redes

“Es totalmente incomprensible y se nos escapa de la mente. No se encuentra consuelo para la familia”, declaraba recientemente, cuando aún se buscaba “por tierra y por aire” al asesino, que huyó tras acabar con la vida del pequeño.

“Esa persona subió allí sabiendo que iba a hacer algo y le tocó a Mateo como le podía haber tocado a otro niño u otra persona que hubiese estado allí en el polideportivo”, contaba entonces, pidiendo que, en esa búsqueda, no se “criminalizase a nadie por su raza” o su etnia.

Mientras, desde las mismas redes sociales, Asell se pronunciaba tras la detención del autor del crimen: “Gracias por todo el apoyo. Lo único que hice fue pedir respeto y no criminalizar a nadie por su raza. Teníamos información que no podíamos dar. Es una situación muy triste, lo único que importa es el asesinato de Mateo. Queremos justicia, no venganza”, escribía, generando al mismo tiempo una oleada de apoyo.