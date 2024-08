La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha arremete contra los "sembradores de odio" en el caso de Mateo: “¿Se puede ser más cruel?”

Es "una comparecencia que sinceramente nunca hubiera querido realizar porque eso significaría que en la provincia de Toledo y de Castilla-La Mancha no hubiera sido noticia noticia nacional el pasado fin de semana por los hechos que han ocurrido absolutamente reprobables y lo más importante es que hoy estaría con vida dos niños, una adolescente y un niño ”, ha expresado la delegada del Gobierno, reiterando su "más sincero pésame" a las dos familias: "la de la joven de 17 años que murió de forma cruel en Otero el pasado sábado y la del pequeño Mateo quien a sus 11 años se divertía junto a sus amigos en la localidad de Mocejón y el destino fue totalmente injusto, fue asesinado de forma salvaje". Además, Tolón ha tenido palabras para los dos niños que presenciaron el crimen: "Mi total cariño hacia esos niños que estaban jugando con Mateo y tuvieron que vivir un horror para el que no estamos nadie preparados.

"A pesar de todo este dolor y sufrimiento, sí quiero destacar el trabajo a destajo que ha hecho la Guardia Civil en ambos casos, además, en la misma provincia. Es un orgullo. Lo digo alto y claro: es un orgullo. Si la Guardia civil con su trabajo incansable y silencioso, que les puedo decir que se ha dejado la piel y ha resuelto en muy pocas horas estos dos asesinatos que nos han erizado la piel. Su trabajo, como he dicho, ha sido espectacular. Decirles que como delegada del Gobierno de España aquí en Castilla-La Mancha y que, como bien saben, y lo digo bien algo, no hay nada que festejar, quiero felicitar públicamente a la Guardia Civil y, en su nombre a Francisco Javier Vélez, que es el coronel de la comandancia de Toledo, por el trabajo que han realizado y decirles que es absolutamente de justicia que sepamos y que no nos cansemos de decir algo alto y claro: que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están ahí, las veamos o no, y tratan siempre de protegernos en todo momento, porque en el caso de Otero, al supuesto asesino se le detuvo de inmediato y porque al supuesto asesino de Mocejón, a pesar de la dificultad de la investigación, se le identificó, localizó y arrestó en apenas un día", ha dicho.