Asesinato de Mateo en Mocejón: los investigadores se centran en el móvil del crimen

Para empezar, algo que ya adelantaron los investigadores, pero que no paró de resonar en las redes sociales es el móvil yihadista o de pertenencia a alguna banda . También se habló de la posibilidad de que procediese de un centro de menores inmigrantes en la localidad.

"Queremos que se deje trabajar a la Guardia Civil y que cuando la Guardia Civil tenga a este indeseable, que nos diga: 'Es este'. Independientemente de dónde venga, de quién sea, no lo sabemos. Entonces, sí que pedimos mucha prudencia y que no se criminalice a nadie, porque son momentos muy duros los que está pasando mi familia", escribía desde su cuenta en X.

El lunes, tras la detención del presunto asesino del niño, el portavoz agradecía el apoyo y pedía justicia: “Gracias por todo el apoyo. Lo único que hice fue pedir respeto y no criminalizar a nadie por su raza. Teníamos información que no podíamos dar. Es una situación muy triste, lo único que importa es el asesinato de Mateo. Queremos justicia, no venganza”.